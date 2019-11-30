Политика

РБКРБК«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Депутат из Пензы Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» за пьяную езду

PenzaNews11:57

Ревенко призвал наказать задержанного за пьяную езду депутата из Пензы

РИА Новости11:15

За езду в пьяном виде задержан депутат пензенского заксобрания от «Единой России»

Интерфакс11:48

Севшего пьяным за руль пензенского депутата исключат из «Единой России»

ТАСС11:10

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

РБК11:48

Пацанский инфантилизм Владимира Вдонина ударил по репутации не по-детски, увы... Видео скандального задержания

The Penza Post12:27

Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» и ее фракции

Эхо Москвы11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Футбол

СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу

Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 11:21
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете

РБК 10:36
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:10
Здоровье

В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс 06:18
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал фото с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 12:11
Политика

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поджоге лесов Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), членов которых подозревают в поджогах лесов Амазонии.
Rusvesna.su 05:25
Наука

Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам

Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
Полит.ру 28 ноября в 02:30
Футбол

Футболист «Зенита» Малком тренируется в Бразилии

Звездный футболист «Зенита» Малком, который перебрался в Санкт-Петербург летом текущего года за 40 миллионов, но сыграл за команду лишь два матча, вернулся на родину.
Свободная Пресса 07:14
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Политика

Медведчук назвал силовой возврат Донбасса самоубийством

Силовой путь возвращения Донбасса, поддерживаемый на Украине противниками «капитуляции», является самоубийством, заявил народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».
Rambler News Service 06:15
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле победил «Брайтон».
RT на русском 11:51
Происшествия

На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане

В делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек, сообщили «Радио Свобода» в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).
РБК 07:09
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:45
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости вчера в 04:45
Общество

Дело о крушении рейса MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения по делу о крушении в 2014 году рейса MH17 находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.
Телеканал RTVI 02:49
Здоровье

Псков отметит День борьбы со СПИДом 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.
Московский Комсомолец Псков 27 ноября в 10:46
Армия и оружие

Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке

Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Московский Комсомолец 28 ноября в 06:11
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Армия и оружие

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru 07:30
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей стыдно за российских мужчин

Вечерняя Москва 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Васильевич Ревенко
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. В прошлом - журналист, ведущий программ «Вести» и «Вести недели», директор дирекции информационных программ телеканала «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное