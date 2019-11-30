Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

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