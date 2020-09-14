Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска после обработки 98% протоколов. В Горсовет проходят 22 кандидата от партии, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.