«Единая Россия» лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска
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«Единая Россия» лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска после обработки 98% протоколов. В Горсовет проходят 22 кандидата от партии, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.В источнике
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