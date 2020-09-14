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ТАСС
ТАСС

«Единая Россия» лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска после обработки 98% протоколов. В Горсовет проходят 22 кандидата от партии, сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.В источнике
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РБК Новосибирск

В избиркоме озвучили лидеров на выборах в горсовет Новосибирска

РБК Новосибирск05:23
Om1.ru

Горсовет уже не тот: кто потерял, а кто наверстал на выборах в парламент Новосибирска

Om1.ru01:15
РИА Новости

«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

РИА Новости03:48
РБК

«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов

РБК03:41
Интерфакс

Единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Интерфакс02:50
ТАСС

«Единая Россия» лидирует на выборах в Горсовет Новосибирска

ТАСС04:33
Сибкрай.ru

Марии Лондон не удалось сменить телестудию на кресло депутата

Сибкрай.ruвчера в 15:36

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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