Политика
РИА НовостиЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов
По данным Даниленко, явка на первых десяти участках, где уже подведены итоги голосования, составила 26,16%. Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
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Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Теннис
Даниил Медведев: удивлюсь освистыванию в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии финала Открытого чемпионата США рассказал о его возможной реакции на свист со стороны местных болельщиков.
Вести.Ru 02:52
Армия и оружие
Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Южный Федеральный 11:54
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Общество
Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".
ТАСС 20:27
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
РИА Новости 20:57
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Музыка
Blink-182 спели песню о ненависти
Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
ИА InterMedia вчера в 20:21
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Кино
Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне
Piter.tv 14:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском 18:31
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Общество
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъ 18:41
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00