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Экзитпол: «Единая Россия» набирает 45,2% голосов по списку в Госдуму

Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.
Взгляд.ру
Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС.
Взгляд.ру
Опрос проводился по выходу проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней.
Интерфакс
Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Экзитпол: «Единая Россия» получает на выборах в Госдуму 45,2%
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