Партия Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.
Согласно данным опроса, «Единая Россия» набирает 45,2%, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС.
Специалисты ВОЗ призвали страны, в которых врачи выступают за возможность ревакцинации, отказаться от этого, направив лишние вакцины в государства, где заметно ощущается нехватка доз вакцин от коронавируса для первичного введения.