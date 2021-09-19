Почему ВОЗ не рекомендует ревакцинацию, а большинство стран ее проводит

Специалисты ВОЗ призвали страны, в которых врачи выступают за возможность ревакцинации, отказаться от этого, направив лишние вакцины в государства, где заметно ощущается нехватка доз вакцин от коронавируса для первичного введения.