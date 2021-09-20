РИА Новости«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99 процентов протоколовПартия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Взгляд.руВторое место досталось КПРФ — 19,00%, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49%.РИА НовостиТакже пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — за правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).РИА НовостиГолосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.Взгляд.руЧитать далееСвернутьКрасноярский рабочийКрасноярский рабочийПетербургский дневникМИР 24РосбалтГлагоLПолитика СегодняПодробнее о событииЦИК: ЕР лидирует в 199 одномандатных округах после обработки 99 процентов протоколовLenta.ru07:41ЕР лидирует в 183 одномандатных округах после обработки более 25% протоколовПолитика Сегодня17:42ЕР лидирует на выборах в 193 одномандатных округахОбщественная служба новостей21:11КПРФ лидирует в одномандатном округе Ульяновской области после обработки 50% протоколовТАСС20:55В ЦИК назвали лидеров на выборах в Госдуму после обработки 25 процентов голосовOctagon.Media18:02«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99 процентов протоколовРИА Новости06:58В одномандатных округах в Госдуму проходят представители восьми партий — ЦИКИА Новороссия23:30Показать ещёОценитьПоделиться