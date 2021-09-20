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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99 процентов протоколов

Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Взгляд.ру
Второе место досталось КПРФ — 19,00%, на третьей строчке идет ЛДПР с 7,49%.
РИА Новости
Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — за правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).
РИА Новости
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября.
Взгляд.ру

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