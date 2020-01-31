Политика
Коммерсантъ«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Здоровье
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США
Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону
Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Политика
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Общество
Польские шахтеры блокировали железную дорогу
31 января активисты шахтерского отделения польского профсоюза «Август 80» перекрыли железную дорогу в направлении электростанции Лазиска возле городка Миколув, сообщает Slask.onet.pl.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Футбол
«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти
Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало
"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Экономика
Квартиры в петербургских новостройках за год подорожали на 10%
В Петербурге по итогам 2019 года рост цен на жилье в новостройках составил 8-10%. Об этом сообщили в компании Master Девелопмент.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Происшествия
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе
Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Наука
Нобелевские лауреаты: Роберт Холли
Роберт Уильям Холли Родился 28 января 1922 года, Эрбана, штат Иллинойс, США Умер 11 февраля 1993 года, Лос-Гатос, Калифорния, США Нобелевская премия по физиологии или медицине 1968 года (1/3 премии, совместно с Харом Корана и Маршаллом Ниренбергом).
Общество
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Армия и оружие
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Технологии
Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google
Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.
Культура
Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Общество
В России стали увольнять по-новому
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.
Культура
Берлинале отказалось от вручения премии имени Альфреда Бауэра
В результате организаторы смотра приняли решение отказаться от награды в его честь.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.