«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Происшествия Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

Политика Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.

Общество Польские шахтеры блокировали железную дорогу 31 января активисты шахтерского отделения польского профсоюза «Август 80» перекрыли железную дорогу в направлении электростанции Лазиска возле городка Миколув, сообщает Slask.onet.pl.

Музыка Илон Маск записал танцевальный трек Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Экономика Квартиры в петербургских новостройках за год подорожали на 10% В Петербурге по итогам 2019 года рост цен на жилье в новостройках составил 8-10%. Об этом сообщили в компании Master Девелопмент.

Происшествия В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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Общество Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Технологии Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.

Культура Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.