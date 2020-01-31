Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Новый КоАП назвали «людоедским»

Коммерсантъ18:00

Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

РБК08:40

Песков, Клинцевич и Крашенинников отреагировали на предложения по КоАП

Вести.Ru06:14

В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента

Комсомольская правда05:45

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

RT на русском05:15

Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

Lenta.ru05:04

Крашенинников: Предложенный КоАП не может быть принят Госдумой

REGNUM04:55
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Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 09:38
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США

Внедорожник пытался прорваться в частную резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Известия 13:07
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
Вести.Ru вчера в 16:47
Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
РИА Новости 06:30
Общество

Польские шахтеры блокировали железную дорогу

31 января активисты шахтерского отделения польского профсоюза «Август 80» перекрыли железную дорогу в направлении электростанции Лазиска возле городка Миколув, сообщает Slask.onet.pl.
Солидарность 05:57
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Футбол

«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти

Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Sports.ru 16:02
Музыка

Илон Маск записал танцевальный трек

Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Накануне.Ru 04:48
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало

"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Газета.Ru 16:41
Экономика

Квартиры в петербургских новостройках за год подорожали на 10%

В Петербурге по итогам 2019 года рост цен на жилье в новостройках составил 8-10%. Об этом сообщили в компании Master Девелопмент.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 04:56
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета 07:50
Происшествия

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе

Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 14:38
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Наука

Нобелевские лауреаты: Роберт Холли

Роберт Уильям Холли Родился 28 января 1922 года, Эрбана, штат Иллинойс, США Умер 11 февраля 1993 года, Лос-Гатос, Калифорния, США Нобелевская премия по физиологии или медицине 1968 года (1/3 премии, совместно с Харом Корана и Маршаллом Ниренбергом).
Индикатор вчера в 15:02
Общество

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Комсомольская правда 17:55
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Политика Сегодня 29 января в 19:47
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Технологии

Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.
Вести.Ru 06:50
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска 06:41
Здоровье

Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи

Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Вечерний курьер вчера в 08:54
Общество

В России стали увольнять по-новому

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.
Lenta.ru 16:15
Культура

Берлинале отказалось от вручения премии имени Альфреда Бауэра

В результате организаторы смотра приняли решение отказаться от награды в его честь.
Культуромания 07:47
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Как работают Яндекс.Новости?
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