Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

RT на русскомвчера в 05:15

Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

РБКвчера в 08:40

Песков, Клинцевич и Крашенинников отреагировали на предложения по КоАП

Вести.Ruвчера в 06:14

В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента

Комсомольская правдавчера в 05:45

«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП

Коммерсантъвчера в 10:26

Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

Lenta.ruвчера в 05:04

Крашенинников: Предложенный КоАП не может быть принят Госдумой

REGNUMвчера в 04:55
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Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Единственный гражданин Китая, у которого выявили в Забайкальском крае новый коронавирус, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

Обрушение произошло при демонтаже комплекса «Петербургский»

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге произошло незапланированное обрушение.
Известия вчера в 07:12
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости вчера в 16:59
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Хоккей

«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом Кучерова

REGNUM 00:43
Общество

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весь 2020 год проведут в нищете

Наступивший год приготовил знакам Зодиака немало сюрпризов, и некоторые из них отнюдь не приятные.
Стерлеград вчера в 23:00
Космос

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей

«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 22:04
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и Lexus Об этом свидетельствует статистика страховой компании "Согласие", передает РИА Новости.
МонаВиста вчера в 17:13
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Авто

В Омске на продажу выставили «автобус-проходимец»

Стоит это инженерное чудо — автобус, переделанный под вездеход — 3,2 миллиона рублей.
Вестник вчера в 04:20
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 30 января в 00:42
Шоу-бизнес

Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой

Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Вечерняя Москва 30 января в 17:59
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Транспорт

Новый КоАП назвали «людоедским»

Против редакции кодекса выступили правозащитники и «Единая Россия» «Репрессивной машиной для дополнительных поборов с населения» назвал проект нового КоАП РФ, подготовленный Минюстом, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru 30 января в 05:35
Авто

Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО

Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
SpeedMe 30 января в 17:09
Наука

У африканцев впервые нашли гены неандертальцев

В 2009 году ученые прочитали геном неандертальца и установили, что современные жители Азии, Европы и Америки унаследовали от неандертальцев приблизительно 2 процента своей ДНК.
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 29 января в 09:22
Технологии

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году.
Вести.Ru 30 января в 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
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