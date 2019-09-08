Политика

РИА НовостиРИА Новости«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

"Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.
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Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

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