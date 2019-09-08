Политика
РИА Новости«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев
"Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
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Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.ТАСС14:44
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Футбол
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Происшествия
Девять человек пострадали в аварии с автобусом в Дзержинске
RT на русском 14:53
Армия и оружие
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА Новости 09:30
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 вчера в 07:53
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Армия и оружие
Авиация ПНС разгромила колонну армии Хафтара
Вчера в результате успешного авианалета на выдвигавшееся по трассе артиллерийской подразделение армии Хафтара в районе Вади Динар были уничтожены как минимум две РСЗО БМ-21 "Град" Вероятнее всего удар наносили легкие штурмовики L-39ZO либо "Галеб", которые поразили колонну ударами неуправляемых реактивных снарядов.
ANNA-News 13:09
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Политика
Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве
На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Происшествия
На мокрой трассе в Балашихе насмерть разбился байкер
Регион online 14:31
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру 09:47
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
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Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Нидерланды попросили выдать «свидетеля» по делу MH17 Владимира Цемаха
Нидерланды сообщили, что жалеют о возвращении в Россию Владимира Цемаха, которого считают «свидетелем» по делу MH17.
Комсомольская правда вчера в 15:45
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28