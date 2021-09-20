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«Единая Россия» побеждает на выборах в Госсовет Чувашии после обработки 100% протоколов

Партия «Единая Россия» набирает 49,42 процента голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.
Lenta.ru
За "Единую Россию" было отдано 72,77% голосов, за КПРФ - 9,5%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 7,71% голосов, у ЛДПР - 5,9%.
ТАСС
«Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах из 225, КПРФ — в 14, а СРЗП — в 7 (3,12%).
Коммерсантъ
В 11 регионах также прошли выборы депутатов муниципалитетов.
Ведомости

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