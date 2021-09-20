ТАСС«Единая Россия» побеждает на выборах в Госсовет Чувашии после обработки 100% протоколовПартия «Единая Россия» набирает 49,42 процента голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.Lenta.ruЗа "Единую Россию" было отдано 72,77% голосов, за КПРФ - 9,5%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 7,71% голосов, у ЛДПР - 5,9%.ТАСС«Единая Россия» лидирует в 196 одномандатных округах из 225, КПРФ — в 14, а СРЗП — в 7 (3,12%).КоммерсантъВ 11 регионах также прошли выборы депутатов муниципалитетов.ВедомостиЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналТВ ЦентрРЕН ТВПятый каналМоя Москва.онлайнSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейМой БрянскСлово и ДелоГлагоLNewsler.ruИзвестияПетербургский дневникРоссийская газетаМИР 24РЕН ТВНовгород.руИнгушетия/ГIалгIайчеПолитика СегодняЭкономика сегодняOm1.ruNewInformBusiness FM УфаiReactorНазарово-ОнлайнПервый ЯрославскийПодробнее о событии«Единая Россия» получила 49,82% голосов после обработки 99% протоколовИА Красная Весна09:09«Единая Россия» набрала 33% голосов на выборах депутатов Заксобрания Пермского краяТАСС08:18«Единая Россия» оказалась на лидирующей позиции после обработки 80 процентов бюллетенейLenta.ru04:31«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,65% после обработки 90% протоколовКоммерсантъ04:07ЕР лидирует на выборах в Иркутской области и ЧувашииИзвестия02:49ЕР лидирует на выборах в Калининградской области после обработки 70% протоколовРИА Новости02:53ЦИК сообщил о 49,65% у ЕР по партспискам на выборах в ДумуИнтерфакс04:11Показать ещёОценить266Поделиться