Единогласно решение, которое было принято, поддержать кандидатуру на должность председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича, внесённую нашим национальным лидером – президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

«Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра по предложению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

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