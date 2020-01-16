Политика

Взгляд.руВзгляд.ру«Единая Россия» поддержала выдвижение Мишустина на пост премьера

«Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра по предложению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
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Сергей Неверов
Единогласно решение, которое было принято, поддержать кандидатуру на должность председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича, внесённую нашим национальным лидером – президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
— Сергей Неверов, российский политикRambler News Service 01:52

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