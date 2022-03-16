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«Единая Россия» попросила уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что бывший вице-премьер РФ, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович должен быть лишен поста главы фонда "Сколково".
Интерфакс
Представитель единороссов также подчеркнул, что отстранение шахматной сборной России от соревнований под эгидой FIDE является "очередным хамским и шовинистическим выпадом против наших соотечественников".
Газета.Ru
Председатель фонда "Сколково", глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против военных действий на Украине.
Аргументы недели
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

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«Единая Россия» попросила немедленно уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково»

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