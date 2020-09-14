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РИА Новости
РИА Новости

«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области. В горсовете Новосибирска шестого созыва было также 50 депутатов.В источнике
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РИА Новости

«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска

РИА Новости03:48
РБК

«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов

РБК03:41
Om1.ru

Горсовет уже не тот: кто потерял, а кто наверстал на выборах в парламент Новосибирска

Om1.ru01:15
Эхо Москвы

«Единая Россия» потеряла большинство в городском совете Новосибирска

Эхо Москвы03:02
Интерфакс

Единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Интерфакс02:50
Новая газета

Фракция «Единой России» потеряла большинство в томской гордуме

Новая газета01:56
Московский Комсомолец

Единороссы потеряли большинство в парламенте Новосибирска

Московский Комсомолец03:20

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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Более 82% голосов набрал Владимир Уйба на выборах главы Коми

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы Коми претендуют четыре кандидата: Сергей Пономарёв (КПСС), врио главы республики Владимир Уйба (самовыдвиженец), Андрей Никитин (ЛДПР) и Виктор Бетехтин («Зеленая Альтернатива»).
REGNUMвчера в 15:48
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В США продают королевский Ford Excursion Limited

Автомобильная торговая площадка в Соединённых Штатах выставила на продажу Ford Excursion Limited 2005 года выпуска, который продавец оценил в 84 000 долларов, что по актуальному курсу равняется 6,3 миллиона рублей.
Car.ru23:55

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
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Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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Самодурова не выступит с произвольной программой на прокатах в Москве

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании Софья Самодурова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве, сообщила РИА Новости пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.
РИА Новостивчера в 10:54

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Интерфакс01:39