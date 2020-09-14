«Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска
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Партия "Единая Россия" по итогам выборов в Совет депутатов Новосибирска получит 22 или 23 места из 50, в то время как в прошлом созыве у единороссов было большинство, следует из данных на сайте избиркома Новосибирской области. В горсовете Новосибирска шестого созыва было также 50 депутатов.В источнике
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