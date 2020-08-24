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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомости04:58
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа могут переложить на «Газпром»

URA.Ru07:34
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
РБК12:28
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Ярмыш: СК РФ до сих пор не возбудил дело об отравлении Навального

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на несоблюдение закона Следственным комитетом РФ, куда соратники политика на прошлой неделе подали заявление с требованием возбудить уголовное дело об отравлении после госпитализации в Омске.
Росбалт07:10
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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Депутат МГД Батышева: Более 8 тыс. специалистов стали участниками Конгресса реабилитологов в Москве

В Москве в онлайн-формате прошел III национальный междисциплинарный конгресс с международным участием «Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации», более 8 тыс. специалистов стали его участниками.
Агентство Москва12:31