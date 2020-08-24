Орешкин заявил, что мировая экономика в 2020 году потеряет 5% ВВП

Если посмотреть на экономику, то последние международные оценки [говорят], что ВВП глобальный упадет на 5%. То есть только в этом году мир потеряет 3 года экономического роста", - заявил Орешкин.