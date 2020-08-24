Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

«Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя видеозапись с президентом Белоруссии, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.