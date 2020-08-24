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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа переложат на «Газпром»

URA.Ru07:34
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомости04:58
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

«Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя видеозапись с президентом Белоруссии, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.
Взгляд.ру04:14

Стартовал Международный военно-технический форум «Армия»

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, форум «Армия-2020» станет первым крупным событием для оборонной промышленности после снятия ковидных ограничений и даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению.
Санкт-Петербургские ведомости05:35

В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны

Сто семьдесят две страны присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся.
ТАСС07:35