«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
Смотрите также
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Джанабаева в лимонных шортах станцевала с шестилетним сыном от Меладзе
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии
Масочный режим продлили в Новосибирской области до 30 сентября
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Джеймс Ганн представил фанатам новых членов «Отряда самоубийц»
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
Австрия объявила о высылке российского дипломата
Лукашенко потребовал выгонять с работы учителей за поддержку оппозиции
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
Москва дала согласие на диалог Лукашенко с оппозицией
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Исхаков опустился на «социальное дно» после расставания с Гагариной
Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства Литвой
Австрия объявила о высылке российского дипломата
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
ФСБ задержала в Татарстане вербовщика «Исламского государства»
"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»
«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром».
РБК17:05
Подробнее о событии