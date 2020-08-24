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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

«Единая Россия» предлагает возложить все затраты по подключению российских граждан к газораспределительным сетям на «Газпром».
РБК17:05
Подробнее о событии
Вести.Ru

Частные дома планируют бесплатно подключать к газовым сетям

Вести.Ru04:30
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвы18:10
ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАСС03:47
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъ04:28
URA.Ru

Россиянам хотят провести газ в дома за счет «Газпрома»

URA.Ru00:55
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфакс03:59
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБК17:05

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
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Работники изолятора в Минске тайно вывозят жертв пыток за город

Задержанные во время несанкционированных акций протеста в Минске и доставленные в следственный изолятор на улице Окрестина выбегали оттуда в ужасе и прибывали в шоковом состоянии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров палаточного лагеря, развернутого рядом с изолятором.
Live2403:42
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Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
РИА Новости02:57
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Известно, что по рабочим субботам будут задействованы сразу несколько участков на головном предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти: линия по выпуску автомобилей на платформе B0, а также конвейеры по сборке моделей Lada 4x4 и Lada Granta.
Тарантас Ньюс03:24
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