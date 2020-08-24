«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
Смотрите также
Олег Навальный поблагодарил персонал омской больницы за спасение брата
Московским школьникам разрешили учиться дома
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Nokia представила кнопочные телефоны с поддержкой 4G-сетей
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Минск договорился с Москвой о поставках систем ПВО
Фабрисио Вердум выбирает между Верой и Емельяненко
В Уфе подростки задушили 8-летнюю девочку и избавились от тела
В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Немецкие врачи назвали причиной болезни Навального интоксикацию
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
Подробнее о событии