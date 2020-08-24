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Интерфакс
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

"Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В источнике
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ТАСС

В «Единой России» предлагают подключать россиян к газу за счет «Газпрома»

ТАССвчера в 03:47
Ведомости

«Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома»

Ведомостивчера в 04:58
Интерфакс

«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию

Интерфаксвчера в 03:59
URA.Ru

Расходы россиян на подключение газа могут переложить на «Газпром»

URA.Ruвчера в 07:34
Коммерсантъ

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

Коммерсантъвчера в 04:28
Эхо Москвы

«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

Эхо Москвывчера в 18:10
РБК

«Единая Россия» предложит подключать население к газу за счет «Газпрома»

РБКвчера в 17:05

Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем

В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.
Уфимские Заметкивчера в 15:05
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.
Известиявчера в 13:33
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Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 14:41
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известиявчера в 18:00
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Группа «Океан Эльзы» обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Группа Вакарчука «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Зеленского в нарушении авторских прав из-за использования их песни «Там, де нас нема» в праздничном попурри ко «дню независимости» Украины, прозвучавшем во время торжественных мероприятий на Софийской площади.
ИА Новороссиявчера в 10:18
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Честный рейтинг букмекероввчера в 12:45