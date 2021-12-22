В Следственном комитете сообщили, что в 2018 году Алексеенко, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Павел Кривошапкин, ведущий научный сотрудник химико-биологического кластера университета ИТМО Ученые определили химический состав глобул: они богаты аминокислотами, главные качества паутины – прочность и эластичность.
Форвард Александр Овечкин за 27 минут 7 секунд на площадке нанес шесть бросков по воротам соперника и завершил матч с показателем полезности «-2». С аналогичным коэффициентом полезности завершил встречу защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 20 минут 45 секунд.