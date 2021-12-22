Будьте в Плюсе

«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке мэра Краснодара Алексеенко

По сообщению
 Следственного комитета России по Краснодарскому краю, мэр города обвинён в получении крупной взятки.
ГЛАС.RU
В Следственном комитете сообщили, что в 2018 году Алексеенко, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.
Свободная Пресса
43-летний Алексеенко стал мэром Краснодара 17 ноября.
Lenta.ru
Сейчас в администрации проводятся обыски, с фигурантом работает следователь.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

«Единая Россия» приостановит партийное членство мэра Краснодара, задержанного за взятку
Znak.com07:31
«Единая Россия» приостановила членство задержанного за взятку Андрея Алексеенко
Коммерсантъ Краснодар06:20
Задержанного по подозрению в получении взятки мэра Краснодара Алексеенко показали на видео
РИА Новости07:06
Хронология уголовных дел в отношении глав российских административных центров
ТАСС08:00
«Единая Россия» приостановила членство в партии мэра Краснодара, подозреваемого во взятке
RT на русском06:31
Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки
Интерфакс04:26
«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара
РБК07:04

Интересное

Госдума запросит в ЦБ информацию о причинах роста экспорта золота

Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить в Банке России и в правительстве РФ информацию о причинах роста экспорта золота в 2020-2021 годах.
ТАССвчера в 11:24

Власти Нью-Йорка выплатят по $100 всем сделавшим третью прививку от коронавируса

Каждый сделавший третью (бустерную) прививку от коронавируса в Нью-Йорке получит по $100.
ТАССвчера в 11:22

В ФРГ учёные клиники Шарите нашли в мозге женщин зону, реагирующую на точку G

Оказалось, на раздражение гениталий реагируют области мозга, расположенные рядом с теми, что связаны с ощущениями от бедер (как и у мужчин).
FBM.ru20:55

Песков подтвердил подготовку саммита лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку личной встречи президентов стран СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге.
Ведомости06:39

В Финляндии взорвали Tesla Model 3 с манекеном Илона Маска из-за дорогого ремонта

В Финляндии владелец взорвал Tesla Model 3, посадив внутрь самодельный манекен главы компании — производителя электрокаров Илона Маска.
Телеканал 360°20 декабря в 11:50

Три танкера с СПГ пошли в Европу вместо Азии из-за роста цен на газ

Несколько танкеров с грузом СПГ из США, направлявшихся в Азию, резко изменили курс и отправились в Европу, где газ можно продать с большей прибылью.
Коммерсантъ10:01

Ученые ИТМО: паутина поможет в заживлении ран человека

Павел Кривошапкин, ведущий научный сотрудник химико-биологического кластера университета ИТМО Ученые определили химический состав глобул: они богаты аминокислотами, главные качества паутины – прочность и эластичность.
Piter.tv03:00

Возбуждено дело о поджоге гипермаркета «Лента» в Томске

В Томске полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества гипермаркета "Лента" из хулиганских побуждений путем поджога (2 ст. 167 УК), сообщили в областном управлении МВД.
Интерфакс07:07

«Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в матче чемпионата НХЛ, Овечкин не набрал очков

Форвард Александр Овечкин за 27 минут 7 секунд на площадке нанес шесть бросков по воротам соперника и завершил матч с показателем полезности «-2». С аналогичным коэффициентом полезности завершил встречу защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 20 минут 45 секунд.
Metaratings19 декабря в 23:19

Производитель С-400 «Алмаз-Антей» показал первые изображения собственного электромобиля

Оборонный концерн "Алмаз-Антей", производящий зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500, сообщил РБК о разработке электромобиля и показал его первые изображения.
РИА Новости10:35