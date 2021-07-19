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«Единая Россия» разработала меры по снижению цен на продукты

Для координации действий создана рабочая группа во главе с зампредседателя Госдумы Алексеем Гордеевым.
BFM.ru
В «Единой России» разработали конкретные меры по снижению цен на овощи на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
URA.Ru
Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом регионе.
Комсомольская правда
Исправить сложившуюся ситуацию с ценами поможет комплекс первоочередных и долгосрочных мер.
Комсомольская правда

С чего всё началось

«Единая Россия» представила решения по стабилизации стоимости борщевого набора

Владимир Ковин считает, что необходимы конкретные решения, которые помогли бы сдержать рост цен, сделать эти продукты вновь доступными для людей. «И «Единая Россия» работает над этими мерами», - заключил он.
NashGorod.ruвчера в 10:47

Подробнее о событии

«Единая Россия» разработала стратегию по снижению цен на овощи

Комсомольская правдавчера в 08:46

Эксперт оценил инициативу «Единой России» по стабилизации роста цен

Известия06:59

Виноградов оценил представленные ЕР меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

Газета.Ru03:07

«Борщевой набор» сделают дешевле, убрав посредников

Челябинск Сегодня03:29

ЕР выступила с предложением ввести меры снижения цен на «борщевой» набор

Московский Комсомолецвчера в 14:11

В «Единой России» обсудили, как бороться со взлетом цен на продукты

РЕН ТВвчера в 10:45

В «Единой России» нашли способ снизить цены на овощи

URA.Ru09:06
Интересное

На Ставрополье задержали более 35 сотрудников ГИБДД во главе с Сафоновым

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Кавказ Пост06:11

Еврокомиссия предложила запретить платить наличными больше €10 тыс

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более € 10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК), подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
РБК11:12

Суд арестовал девушку, сбившую в Москве троих детей, двое из которых умерли

Тверской суд Москвы в понедельник изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей 18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая на улице Авиаторов сбила трех детей.
ТАССвчера в 13:15

Песков опроверг сообщения о строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о новых строительных работах, которые якобы ведутся вблизи резиденции главы государства в Ново-Огареве.
ТАСС06:18