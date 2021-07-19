Владимир Ковин считает, что необходимы конкретные решения, которые помогли бы сдержать рост цен, сделать эти продукты вновь доступными для людей. «И «Единая Россия» работает над этими мерами», - заключил он.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более € 10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК), подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.