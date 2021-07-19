Еврокомиссия предложила запретить платить наличными больше €10 тыс

В Евросоюзе могут ввести единый для всех входящих в него стран запрет платежей наличными на сумму более € 10 тыс. С соответствующим предложением выступила Европейская комиссия (ЕК), подготовившая новый пакет инициатив, призванных ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.