Газета.Ru«Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге для супермаркетов"Единая Россия" разработала законопроект о фудшеринге, который позволит торговым сетям передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.Газета.RuМетелев сообщил, что объем пищевых продуктов на утилизацию в России составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей.ИнтерфаксМетелев отметил, что объемы благотворительной поддержки можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары социально ориентированным НКО, не платя НДС.ТАССИнициативу поддержали президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.URA.RuЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruГазета.RuПервое Студенческое агентствоГлавный региональныйКапитал страныРидусRT на русскомИзвестияDeita.ruReadovka NewsRuposters.ruРусская Планета31 канал ЧелябинскаПодробнее о событииВ «Единой России» придумали, как помочь беднымURA.Ruвчера в 06:26В Госдуме разработали законопроект о передаче магазинами малообеспеченным гражданам продуктов, с кончающимся сроком годностиReadovka Newsвчера в 05:20В ЕР предложили дать магазинам льготы за передачу продуктов питания беднымREGNUMвчера в 05:01«Единая Россия» предложила передавать нуждающимся продукты из торговых сетейОбщественная служба новостейвчера в 05:14В России предложили отдавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годностиГлавный региональныйвчера в 05:08В «Единой России» предлагают предоставить бизнесу больше возможностей для фудшерингаТАССвчера в 05:16«Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге для супермаркетовГазета.Ruвчера в 05:38Показать ещёОценить106Поделиться