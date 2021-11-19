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«Единая Россия» разработала законопроект о фудшеринге для супермаркетов

"Единая Россия" разработала законопроект о фудшеринге, который позволит торговым сетям передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.
Газета.Ru
Метелев сообщил, что объем пищевых продуктов на утилизацию в России составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей.
Интерфакс
Метелев отметил, что объемы благотворительной поддержки можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать товары социально ориентированным НКО, не платя НДС.
ТАСС
Инициативу поддержали президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.
URA.Ru

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