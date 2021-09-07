ТАСС«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотраПравительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала отмену обязательного техосмотра в России.Комсомольская правда"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца.РИА Новости"За безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник", - добавил вице-премьер.ИнтерфаксВопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИзвестияПодробнее о событииПравительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотраНациональная служба новостей11:46Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра в РоссииПрофиль11:42«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотраТАСС11:34Секретарь генсовета ЕР Турчак: предлагаем сделать техосмотр добровольным для физлицРИА Новости11:35Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра в РоссииИзвестия11:40Вице-премьер Хуснуллин: комиссия правительства одобрила отмену обязательного техосмотраLenta.ru11:44Российские водители поддержали предложение генерала ГИБДД Михаила Черникова отменить техосмотрАвтоВзглядвчера в 08:18Показать ещёОценить140Поделиться