За 2021 год товарооборот татарстанских продавцов на маркетплейсах вырос до 18,5 млрд

Товарооборот татарстанских продавцов на пяти маркетплейсах за восемь месяцев этого года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей.