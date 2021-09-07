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«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала отмену обязательного техосмотра в России.
Комсомольская правда
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца.
РИА Новости
"За безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник", - добавил вице-премьер.
Интерфакс
Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России.
Интерфакс

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