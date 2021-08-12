Будьте в Плюсе

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.
ТАСС
Документ разработала группа депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы.
BFM.ru
Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
ТАСС
Поправки могут внести в закон "О страховых пенсиях".
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

«Единая Россия» предложила включать службу в армии в стаж для досрочной пенсии
РИА Новостивчера в 12:36
Депутат Нилов заявил о несправедливости пенсионной системы к тем, кто служил в армии
Lenta.ruвчера в 08:46
Cрок службы в армии могут включить в трудовой стаж
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов10 августа в 01:19
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
ТАССвчера в 05:24
Депутаты Госдумы предлагают включить в трудовой стаж службу в армии
Бийский рабочий10 августа в 07:24
В России могут включить срок армейской службы в трудовой стаж
U74.Ru10 августа в 07:00
«Единая Россия» предложила закон о включении службы в армии в трудовой стаж
Телеканал 360°вчера в 05:34

Интересное