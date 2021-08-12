ТАСС«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стажГруппа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.ТАССДокумент разработала группа депутатов от фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы.BFM.ruПланируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.ТАССПоправки могут внести в закон "О страховых пенсиях".Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПятый каналВместе-РФДума ТВИнфо24Городские вести (Лосино-Петровский)ГЛАС.RUРосбалтКотельники сегодняЗнамя труда (Егорьевск)ForPostПетербургский дневникФАННациональная служба новостейVSE42.RUСобеседникМаяк (Пушкинское информагентство)UfaTime.ruRZN.infoKazanfirst.ruПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событии«Единая Россия» предложила включать службу в армии в стаж для досрочной пенсииРИА Новостивчера в 12:36Депутат Нилов заявил о несправедливости пенсионной системы к тем, кто служил в армииLenta.ruвчера в 08:46Cрок службы в армии могут включить в трудовой стажКраснодарское краевое объединение организаций профсоюзов10 августа в 01:19«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стажТАССвчера в 05:24Депутаты Госдумы предлагают включить в трудовой стаж службу в армииБийский рабочий10 августа в 07:24В России могут включить срок армейской службы в трудовой стажU74.Ru10 августа в 07:00«Единая Россия» предложила закон о включении службы в армии в трудовой стажТелеканал 360°вчера в 05:34Показать ещёОценить2,8KПоделиться