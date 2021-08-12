«Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций

Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1. Таким образом, сербский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с португальской «Сантой-Кларой».