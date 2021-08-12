Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале партии.В источнике
По информации РИА «Стрела», в Брянске, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», стартовали областной конкурс народного творчества «На том стоит и стоять будет Русская земля!» и конкурс инструментального творчества «В музыке воспетая Россия».