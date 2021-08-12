Будьте в Плюсе

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале партии.В источнике

Подробнее о событии

«Единая Россия» предложила включать службу в армии в стаж для досрочной пенсии
РИА Новости12:36
Депутат Нилов заявил о несправедливости пенсионной системы к тем, кто служил в армии
Lenta.ru08:46
Кому изменили порядок начисления стажа
Бухгалтерия.ру05:16
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
ТАСС05:24
ЕР внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж
Газета.Ru05:18
«Единая Россия» предложила закон о включении службы в армии в трудовой стаж
Телеканал 360°05:34
Cрок службы в армии могут включить в трудовой стаж
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов10 августа в 01:19

Интересное

Российский Су-57 прекратил доминирование США в сфере создания истребителей

Как сегодня пишет РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sina, появление у России Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения.
Военное деловчера в 04:14

Конкурс народного творчества стартовал в Брянске

По информации РИА «Стрела», в Брянске, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», стартовали областной конкурс народного творчества «На том стоит и стоять будет Русская земля!» и конкурс инструментального творчества «В музыке воспетая Россия».
Пламя труда 3212:00

Замглавы администрации президента Казахстана осудил языковые рейды

Ранее YouTube-канал «Til Maydani онлайн партиясы» опубликовал видеозаписи рейдов националистов в Казахстане, устроивших проверки в магазинах и государственных учреждениях на знание казахского языка.
Коммерсантъ09:09