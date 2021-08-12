Группа депутатов от фракции "Единой России" и сенаторов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом в четверг сообщается в официальном Telegram-канале партии.

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