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Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей

Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.
РИА Новости
С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.
РИА Новости
Распространение табачной продукции должно осуществляться по максимальным розничным ценам.
ФАН
Увеличение цены с 1 января связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%.
ТАСС

Подробнее о событии

Минимальная цена за пачку сигарет выросла на ₽4
РБК21:05
Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей
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Минимальная цена пачки сигарет вырастет до 112 рублей. Что нас ждёт в 2022-м
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В России выросла единая минимальная цена на сигареты до 112 рублей за пачку
ТАСС16:35
С 1 января в России вырастут цены на сигареты
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