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Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей

Единая минимальная цена пачки сигарет в РФ с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.
РИА Новости
С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.
ПРАЙМ
По оценке экспертов, средняя цена за пачку сигарет вырастет на 5-10 рублей до 145-150 рублей.
Экономика сегодня
Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно, на одну пачку табачных изделий и отдельно — по каждой марке.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В России выросли цены на сигареты
URA.Ru20:04
Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублей
РИА Новости17:47
Минимальная цена пачки сигарет вырастет до 112 рублей. Что нас ждёт в 2022-м
Ulpressa29 декабря в 22:49
Минимальная цена на табачную продукцию в России составляет 112 рублей
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Общественная служба новостей30 декабря в 07:44
В России выросла единая минимальная цена на сигареты до 112 рублей за пачку
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