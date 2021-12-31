РИА НовостиЕдиная минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублейЕдиная минимальная цена пачки сигарет в РФ с 1 января вырастет до 112 рублей; согласно закону об охране здоровья россиян от воздействия окружающего табачного дыма, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается.РИА НовостиС начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку.ПРАЙМПо оценке экспертов, средняя цена за пачку сигарет вырастет на 5-10 рублей до 145-150 рублей.Экономика сегодняМаксимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно, на одну пачку табачных изделий и отдельно — по каждой марке.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ России выросли цены на сигаретыURA.Ru20:04Единая минимальная цена пачки сигарет в России с 1 января выросла до 112 рублейРИА Новости17:47Минимальная цена пачки сигарет вырастет до 112 рублей. Что нас ждёт в 2022-мUlpressa29 декабря в 22:49Минимальная цена на табачную продукцию в России составляет 112 рублейLenta.ru16:38С 1 января в России вырастут цены на сигаретыОбщественная служба новостей30 декабря в 07:44В России выросла единая минимальная цена на сигареты до 112 рублей за пачкуТАСС16:35С Нового года изменится цена на табачные изделияГород2429 декабря в 01:53Показать ещёОценить20Поделиться