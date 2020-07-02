Общество

Газета.RuГазета.RuЕдиная платежная система может появиться в Европе

Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении
 ЕК.
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Политика

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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

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