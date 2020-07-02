Общество
Газета.RuЕдиная платежная система может появиться в Европе
Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.RT на русском12:00
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Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
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Права на «Чернобыль» были проданы в Японию, Южную Корею, Израиль, Испанию, страны Латинской Америки и Прибалтики.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
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Парламент Черногории узаконил однополые союзы
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Происшествия
Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
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Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
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Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
ТАСС 30 июня в 18:18
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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия вчера в 11:38
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
Известия 17:45
Авто
Назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле
Эксперты назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле.
Picsnews.net 10:30
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой 30 июня в 12:15
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Наука
В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
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Evo-rus.com 01:26
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Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая
Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.
MedikForum.ru 02:53
Шоу-бизнес
Бледная и в белом: Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца
Голливудская актриса вышла из тени, вернее из своего особняка — звезда была замечена на улице вместе с 11-летней дочерью Вивьен.
Woman.ru 06:29
Происшествия
Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
RuNews24.ru 30 июня в 18:39
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать.
Инфорос 13:47
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Наука
110 человек минимум надо для колонизации Марса, подсчитал ученый
LentaChel.ru 08:30