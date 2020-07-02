с чего всё началось

Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу.

Единая платежная система может появиться в Европе

Космос Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 11

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 229

Авто Назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле Эксперты назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле.

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,7K

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 675

Здоровье Вторая волна COVID-19 это неоконченная первая Эксперты говорят, что в мире начинается вторая волна, но в реальности все еще продолжается первая.

Шоу-бизнес Бледная и в белом: Анджелина Джоли впервые вышла из дома за последние 4 месяца Голливудская актриса вышла из тени, вернее из своего особняка — звезда была замечена на улице вместе с 11-летней дочерью Вивьен.