Коронавирус
Цензуры.НетНе будет единой вакцины от коронавируса, считает Попова
В ходе онлайн-дискуссии «Валдай» Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не будет единой. Глава Роспотребнадзора уверена, что потребуется несколько препаратов, каждый из которых будет рассчитан на определённую категорию населения с её особенностями.
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Мне кажется, нам обнадеживаться сегодня пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно исполнить и создать вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет... Очень много еще вопросов для того, чтобы называть сроки.
— Анна Попова, российский политикRambler News Service 07:40
с чего всё началось
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".ТАСС06:39
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