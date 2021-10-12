Ксении Собчак вручили повестку о явке к следователям УВД Сочи для очной ставки с водителем

Телеведущей Ксении Собчак по завершении допроса в Москве вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для проверки показаний на месте аварии и очной ставки с водителем Mercedes Олегом Цоем в рамках уголовного дела о ДТП, в котором погиб человек.