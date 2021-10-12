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«Единоросс» Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва.
Интерфакс
Депутаты выдвинули на пост спикера Госдумы нового созыва две кандидатуры: от «Единой России» – Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова – от КПРФ.
Независимая газета
Вице-спикерами от «ЕР» были избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол.
Известия
В результате выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57 мест, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сумела провести 27 депутатов, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.
РБК

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