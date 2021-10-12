Телеведущей Ксении Собчак по завершении допроса в Москве вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи для проверки показаний на месте аварии и очной ставки с водителем Mercedes Олегом Цоем в рамках уголовного дела о ДТП, в котором погиб человек.
В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.