Экономика
Газета.RuЕдинороссы хотят добиться снижения ставок по ипотеке
"Единая Россия" намерена добиваться снижения ставок по ипотеке, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Соответствующее заявление он сделал в среду на заседании президиума генсовета ЕР. По этому поводу Турчак хочет обратиться в Центробанк и кабмин.
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Непосильное «ярмо». Объявлено о намерении снизить ставки по ипотеке
Национальная служба новостей11:01
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В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде
В Москве в зале Чертановского суда бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить самоубийство после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Экономика
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Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Энергетика
«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти
7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
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«В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М-5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Законопроект является приоритетным для депутатов. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Экономика
В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий
Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Политика
Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Армия и оружие
Американские военные застрелили жителя сирийской Хасаки
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
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Армия и оружие
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Складной смартфон Motorola Razr с гибким экраном прошел краш-тест
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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В Минске начала работу контактная группа
В Минске на очередное заседание собралась в среду контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины.
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Шоу-бизнес
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Корейская актриса Го Су Юнг умерла в возрасте 24 года, сообщает в Instagram пиар-компания Story J Company.
Энергетика
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году до 100,73 млн баррелей в сутки.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
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Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением
Как напоминает Znak.com, икона с ликом Путина продается в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.