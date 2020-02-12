Экономика

Газета.RuГазета.RuЕдинороссы хотят добиться снижения ставок по ипотеке

"Единая Россия" намерена добиваться снижения ставок по ипотеке, пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Соответствующее заявление он сделал в среду на заседании президиума генсовета ЕР. По этому поводу Турчак хочет обратиться в Центробанк и кабмин.
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«Единая Россия» будет добиваться снижения ставок по ипотеке

Российская газета10:08

Непосильное «ярмо». Объявлено о намерении снизить ставки по ипотеке

Национальная служба новостей11:01

В «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке

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Газета.Ru10:43

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URA.Ru11:23

Единороссы обратятся в ЦБ и кабмин с просьбой добиться снижения ставок по ипотеке

ТАСС10:07

Турчак: ЕР будет добиваться снижения ставок по ипотеке

РИА Новости09:27
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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«В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М-5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском», – сообщило ведомство, передает ТАСС.
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Законопроект является приоритетным для депутатов. В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала.
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Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

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Вернуть всю территорию Донбасса под контроль Киева можно только через предоставление гарантий безопасности жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
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Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
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Американские военные застрелили жителя сирийской Хасаки

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Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
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Технические характеристики машины Ferrari SF1000

По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

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Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политический и партийный деятель. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года.
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