Глава государства предложил повторить единовременную выплату на каждого ребенка до трех и до 16-ти лет. Это пять и десять тысяч соответственно. Никаких повторных заявлений не потребуется - выплаты будут произведены автоматически.

Единовременные пособия на детей могут выплатить ещё раз

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