Коронавирус
ГТРК ЯрославияЕдиновременные пособия на детей могут выплатить ещё раз
Глава государства предложил повторить единовременную выплату на каждого ребенка до трех и до 16-ти лет. Это пять и десять тысяч соответственно. Никаких повторных заявлений не потребуется - выплаты будут произведены автоматически.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки
Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Политика
Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву
Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва вчера в 11:22
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
Футбол
«Урал» и «Шинник» назвали составы на матч четвертьфинала Кубка России
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Шинника» на матч последнего четвертьфинала Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 09:09
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Происшествия
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русском вчера в 09:52
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Гаджеты
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices 22 июня в 14:00
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала «диванные» теории развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус с иронией отнеслась к версиям развода с юмористом Гариком Харламовым, выдвигаемым в социальных сетях.
РИА Новости 09:23
Футбол
Игроки и тренеры «Локомотива» изолировались на базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут находиться в режиме самоизоляции, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:50
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру вчера в 15:34
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Кино
Раскрыты сроки выхода режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Сандра Дьюи, исполнительный директор корпорации WarnerMedia Entertainment, в которую входит HBO Max, рассказала журналу Variety о выходе долгожданной режиссерской версии блокбастера «Лига справедливости».
Киноафиша России 05:47
Наука
В Британии разработали одежду, которая охладит тело во время жары
Pravda.Ru 22 июня в 06:03