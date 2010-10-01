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ГТРК ЯрославияГТРК ЯрославияЕдиновременные пособия на детей могут выплатить ещё раз

Глава государства предложил повторить единовременную выплату на каждого ребенка до трех и до 16-ти лет. Это пять и десять тысяч соответственно. Никаких повторных заявлений не потребуется - выплаты будут произведены автоматически.
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