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Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн пенсионеров в России

Как рассказала вице-премьер, единовременную выплату уже получили 39,3 млн пенсионеров.
НТВ
- Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
Комсомольская правда
В конце августа на встрече с представителями "Единой России" президент предложил разово выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей.
РИА Новости
На выплаты потратят около 500 миллиардов рублей.
Lenta.ru

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