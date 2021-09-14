- Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
Лондон нацелился отнять у Нью-Йорка статус финансовой столицы мира, обнародовав амбициозный пятилетний план, как этого добиться, пишет Reuters Тем самым Британия надеется отыграть позиции, утраченные ею после выхода из ЕС, и в целом оздоровить свой финансовый климат, сообщает агентство.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.