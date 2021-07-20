Сейчас в рамках госзаказа закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Сертификаты переболевших COVID-19 граждан, выданные порталом госуслуг, свидетельствуют о том, что коронавирусный реестр Минздрава включает свыше 29 млн записей – это в пять раз больше, чем официально передает оперативный штаб.
Разработка Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») вошла в пятерку лучших российских изобретений за июнь текущего года, сообщили в пресс-службе предприятия.
Администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока – 2", сообщает Politico со ссылкой на источники.
Заявления Польши об удержании Россией обломков бывшего польского президента Леха Качиньского являются безосновательными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем канале в Telegram.