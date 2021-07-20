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Единственного поставщика научат Родину любить

Как стало известно “Ъ”, правительство планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика.
Коммерсантъ
Сейчас в рамках госзаказа закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента.
РБК
Национальный план развития конкуренции в России на 2018–2020 годы подразумевал сокращение закупок у единственного поставщика.
РБК
По данным Счетной палаты, на неконкурентные контракты (у единственного поставщика) в 2020 году пришлось почти 75% госзакупок (6,6 трлн руб. от общей суммы закупок в 8,9 трлн руб.).
РБК

Подробнее о событии

Власти решили ужесточить требования к неконкурентным закупкам в госзаказе

РБК00:42

Единственного поставщика научат Родину любить

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