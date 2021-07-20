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Экономика

Единственного поставщика научат Родину любить

Инициативу поддерживают как в правительстве, так и в администрации президента, спор сохраняется лишь вокруг процедуры одобрения закупки.
Коммерсантъ
FINMARKET.RU - Белый дом планирует ужесточить протекционистские требования в госзаказе, распространив их на закупки у единственного поставщика, пишет "Коммерсант".
Финмаркет
Минфин предлагает дополнить содержание нормативных актов сведениями о стране происхождения товаров.
Финмаркет
Никаких ограничений по приобретению иностранной продукции у единственного поставщика в настоящее время не существует.
РБК

С чего всё началось

Единственного поставщика научат Родину любить

Неконкурентные закупки вовлекают в импортозамещение Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога.
Коммерсантъ18:05

Подробнее о событии

Правила неконкурентных закупок в сфере госзаказов могут ужесточить в России

Экономика сегодня02:46

Правительство хочет запретить госзакупки иностранных товаров, если есть отечественные аналоги

It`s My City02:24

Власти решили ужесточить требования к неконкурентным закупкам в госзаказе

РБК00:42

Единственного поставщика научат Родину любить

Коммерсантъ18:05
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«Участие в фестивале принимают не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колесной лире и гуслях», — подчеркнула Руденко.
Татар-информ22:20

Как в Великобритании предлагают сдерживать Россию на границе с Украиной

«Крайний срок 1 мая, к которому Россия обещала отвести дополнительные войска, находящиеся на границе с Украиной, прошёл; Великобритания совместно с союзниками по НАТО и другими странами — членами ОБСЕ должна настоять на том, чтобы Россия отвела все свои вспомогательные подразделения и технику от границы с Украиной и за пределы Крыма», — говорится в документе.
RT на русском01:04

На Ставрополье задержали более 35 сотрудников ГИБДД во главе с Сафоновым

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Кавказ Поствчера в 06:11