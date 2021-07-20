Неконкурентные закупки вовлекают в импортозамещение Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога.
«Участие в фестивале принимают не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах — колесной лире и гуслях», — подчеркнула Руденко.
«Крайний срок 1 мая, к которому Россия обещала отвести дополнительные войска, находящиеся на границе с Украиной, прошёл; Великобритания совместно с союзниками по НАТО и другими странами — членами ОБСЕ должна настоять на том, чтобы Россия отвела все свои вспомогательные подразделения и технику от границы с Украиной и за пределы Крыма», — говорится в документе.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».