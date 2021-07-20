Как в Великобритании предлагают сдерживать Россию на границе с Украиной

«Крайний срок 1 мая, к которому Россия обещала отвести дополнительные войска, находящиеся на границе с Украиной, прошёл; Великобритания совместно с союзниками по НАТО и другими странами — членами ОБСЕ должна настоять на том, чтобы Россия отвела все свои вспомогательные подразделения и технику от границы с Украиной и за пределы Крыма», — говорится в документе.