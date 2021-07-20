Неконкурентные закупки вовлекают в импортозамещение Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога.

Коммерсантъ 18:05