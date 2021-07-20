Издание отмечает, что еще в апреле вице-премьер Юрий Борисов поручил Минфину подготовить поправки в механизм неконкурентных закупок для государственных нужд, на которую приходится значительная доля госзаказа.
На сегодняшний день в рамках госзаказа закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента.
Неконкурентные закупки вовлекают в импортозамещение Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога.
Федеральная или региональная социальная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, сообщили РБК в пресс-службе Пенсионного фонда.
Путин назвал восстановление собора Казанской иконы Божией Матери долгожданным событием для верующих, прихожан и паломников, а также выразил уверенность в том, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций Татарстана.
Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" к заправке топливом и последующему пуску, сообщил "Роскосмос".