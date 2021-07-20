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Единственного поставщика научат Родину любить

Закрытие же возможности свободно закупать иностранную продукцию может сократить и практику контрактации с единственным поставщиком.
Коммерсантъ
Издание отмечает, что еще в апреле вице-премьер Юрий Борисов поручил Минфину подготовить поправки в механизм неконкурентных закупок для государственных нужд, на которую приходится значительная доля госзаказа.
ПРАЙМ
На сегодняшний день в рамках госзаказа закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента.
ПРАЙМ
Никаких ограничений по приобретению иностранной продукции у единственного поставщика в настоящее время не существует.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Единственного поставщика научат Родину любить

Неконкурентные закупки вовлекают в импортозамещение Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога.
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