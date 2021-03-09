МИД КНР сделал представление послу Великобритании за публикацию «неподобающей статьи»

Посол Великобритании в Китае Кэролин Элизабет Уилсон была вызвана во вторник в МИД КНР, где ей было сделано серьезное представление в связи с публикацией "статьи с неподобающим содержанием".