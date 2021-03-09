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РБК
РБК

Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России.В источнике
ФедералПресс
Konkurent.ru
RuNews24.ru
Коммерсантъ
ПРАЙМ
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