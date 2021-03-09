РБКЕдинственный иностранный сервис переводов ограничил работу в РоссииАмериканская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России.В источникеФедералПрессKonkurent.ruRuNews24.ruКоммерсантъПРАЙМПодробнее о событииПлатежная система MoneyGram уходит с российского рынкаПРАЙМ19:44Единственный иностранный сервис переводов перестал отправлять деньги из РоссииФедералПресс22:07Американская система денежных переводов MoneyGram c 1 марта перестала отправлять деньги из РоссииЭхо Москвы20:10СМИ узнали о планах MoneyGram уйти из РоссииГоворит Москва22:56Иностранный оператор переводов MoneyGram перестал отправлять деньги из РоссииForbes16:56Рынок покидает последняя западная система MoneyGramКоммерсантъ16:37Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в РоссииРБК16:01Показать ещёОценить33КомментироватьПоделиться