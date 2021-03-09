Большинство российских обывателей вообще смутно представляют себе, что происходит у меня на Родине, и если этот обыватель увидит лагерь на 100 тыс. беженцев из Украины (именно так воспринимают жителей ЛДНР) в Ростовской области, то симпатий к нынешней власти это не добавит.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила свой прогноз роста ВВП России в 2021 году с прежних 2,8% до 2,7%. Об этом говорится в опубликованном 9 марта весеннем докладе организации.
Молодой ученый из Златоуста Андрей Аникеев, последователь и земляк создателя уральского булата Павла Аносова, запатентовал новый способ получения стальной трубной заготовки с повышенной радиационной стойкостью.
Суммарная прибыль крупнейших китайских предприятий продуктовой отрасли Китая годовым оборотом более 20 млн юаней (около $3 млн) обеспечили 620 млрд юаней прибыли в 2020 году, что на 7,2% больше в годовом исчислении.