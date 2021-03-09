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РБК
РБК

Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России

Американская система трансграничных денежных переводов MoneyGram с 1 марта прекратила напрямую оказывать услуги физическим лицам в России.В источнике
Коммерсантъ
ПРАЙМ
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Платежная система MoneyGram уходит с российского рынка

ПРАЙМ19:44

Иностранный оператор переводов MoneyGram перестал отправлять деньги из России

Forbes16:56

Рынок покидает последняя западная система MoneyGram

Коммерсантъ16:37

Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России

РБК16:01
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ВСУ готовятся к штурму: цель – гуманитарная катастрофа и массовый исход

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REGNUMвчера в 10:59

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Южноуральская панорамавчера в 09:15