ВСУ готовятся к штурму: цель – гуманитарная катастрофа и массовый исход

Большинство российских обывателей вообще смутно представляют себе, что происходит у меня на Родине, и если этот обыватель увидит лагерь на 100 тыс. беженцев из Украины (именно так воспринимают жителей ЛДНР) в Ростовской области, то симпатий к нынешней власти это не добавит.