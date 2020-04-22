Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
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с чего всё началось

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК06:58

Подробнее о событии

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Lenta.ru10:34

Поставщик картофеля фри для McDonald’s в России временно приостановил работу завода

ТАСС08:32

Поставщик картошки фри для российского McDonald’s приостановил работу

Ведомости09:06

Российскую картошку для «Макдоналдса» могут «отвезти хрюшкам». Единственный завод по производству картофеля фри встал

Фонтанка.Ру08:36

«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри

Коммерсантъ08:34

В России остановили работу единственного завода по производству картофеля фри для McDonald’s

Дождь10:03

Поставщик картошки фри для McDonald’s приостановил работу завода

РБК06:58
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Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
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Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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РБК 11:46
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В Коммунарке умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

В Коммунарке скончался 56-летний врач, который лечил пациентов с коронавирусом.
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Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
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Например, дети, сами легко перенося инфекцию, к сожалению, дольше остаются источником инфекции и дольше продолжают выделять вирус, пояснил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, профессор Александр Горелов.
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Политика

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Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

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Более 30 деревьев повалил ветер в Москве

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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Возобновились летные испытания нового пассажирского самолета МС-21

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Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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