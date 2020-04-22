Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.

с чего всё началось

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри. Главный поставщик картошки для сети быстрого питания «Макдоналдс» вынужден был уйти на каникулы в связи с падением спроса на фоне эпидемии коронавируса.

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

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