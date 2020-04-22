Общество
Lenta.ruЕдинственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри. Главный поставщик картошки для сети быстрого питания «Макдоналдс» вынужден был уйти на каникулы в связи с падением спроса на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.РБК06:58
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
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Власти Японии раздали жителям маски с плесенью и насекомыми
Жители Японии пожаловались на то, что многоразовые маски, розданные правительством в рамках благотворительной программы, очень часто оказываются бракованными, сообщает агентство Reuters В них обнаружили следы грязи, плесени и даже каким-то образом застрявших в упаковке мертвых мелких насекомых.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
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Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
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Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
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Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
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Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Российская газета 02:38
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
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Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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В Дании возмутились новой провокацией США в Гренландии
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В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
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Вечерний Мурманск 10:17
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Возобновились летные испытания нового пассажирского самолета МС-21
В Жуковском на базе ЛИИ имени Громова возобновились летные испытания нового самолета МС-21-300.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
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Песков прокомментировал ситуацию с мировыми ценами на нефть
Ранее сообщалось, что 20 апреля в ходе торгов стоимость нефти марки WTI достигала абсолютного исторического минимума – минус $40,32 за баррель.
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Мишустин призвал не забывать из-за коронавируса о других больных
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал в процессе борьбы с пандемией коронавируса помнить о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
Ведомости 12:07
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В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%
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