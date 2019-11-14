Экономика

News.ruNews.ruЕдиную криптовалюту для альянса предложили создать в БРИКС

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по созданию единой платёжной системы для стран — участниц союза. Об этом сообщил член совета, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
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Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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