Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.

с чего всё началось

Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по созданию единой платёжной системы для стран — участниц союза. Об этом сообщил член совета, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Единую криптовалюту для альянса предложили создать в БРИКС

Автоспорт Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Политика В Крыму ответили на реакцию Киева на запуск поездов в республику Крыму пообещали больше туристов после запуска поездов Крымский депутат Юрий Гемпель сказал, что жителям республики неизвестен «представитель украинского президента в Крыму», подчеркнув, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ со стороны Украины не прекращается.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Экономика БРИКС десять лет спустя: что думает о блоке создатель аббревиатуры (Estadão, Бразилия) (Estadao) По словам О'Нила, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, входящие в состав БРИКС — группы развивающихся стран, которые на этой неделе встретились на саммите в Бразилиа — должны заключать друг с другом «более серьезные» торговые соглашения и пользоваться реальными возможностями сотрудничества в разных сферах экономики.

Энергетика Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом» Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.