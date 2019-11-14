Экономика
News.ruЕдиную криптовалюту для альянса предложили создать в БРИКС
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по созданию единой платёжной системы для стран — участниц союза. Об этом сообщил член совета, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.ТАССвчера в 06:11
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