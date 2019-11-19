с чего всё началось

Проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которого планируется ввести механизм единой минимальной цены на табачные изделия, внесла группа депутатов Государственной Думы. Соответствующую информацию опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Единую минимальную цену на сигареты предложили ввести в Госдуме

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