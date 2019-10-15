ЖКХ

Газета.RuГазета.RuЕдиную платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

Как сообщается, в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы; за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт. Отмечается, что появление такого документа уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
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