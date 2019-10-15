ЖКХ
Газета.RuЕдиную платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
Как сообщается, в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы; за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт. Отмечается, что появление такого документа уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями.
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с чего всё началось
Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, следует из базы нижней палаты. Документ вводит два новых понятия – – ЕПД и "расчетный центр".Известиявчера в 17:01
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