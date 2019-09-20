с чего всё началось

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Наука В Новой Зеландии назвали насекомое в честь героя «Властелина колец» Ученые Исследовательского центра биозащиты обнаружили новый вид травяной блохи, которую назвали в честь героя произведения «Властелин колец» Фродо Бэггинса, сообщает газета The Guardian.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Гаджеты Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Автоспорт Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

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Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала свой новый дом Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Шоу-бизнес Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.

Хоккей Главный тренер «Рейнджерс» оценил тяжесть травмы Панарина Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн прокомментировал травму российского нападающего клуба Артемия Панарина, передает пресс-служба НХЛ.