с чего всё началось

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Армия и оружие Песков ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что США готовы ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

Политика Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ввели санкции против Национального банка Ирана.

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Футбол Хаби Алонсо может сменить Зидана на посту главного тренера «Реала» Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить экс-полузащитника «Ливерпуля» Хаби Алонсо на пост главного тренера сливочных.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Теннис Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».

Религия Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.

Интернет Определен самый популярный пиратский контент у россиян Большинство пользователей интернета в России пользуются пиратским, а не лицензионным контентом.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Гаджеты Huawei представил смартфоны без приложений Google Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».

Игры В демоверсии Code Vein появился новый уровень Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.