Экономика
ИзвестияЕдиный фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
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с чего всё началось
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.BFM.ruвчера в 05:50
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