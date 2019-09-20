Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Футбол Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.

Общество В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Футбол «Ростов» пригласил теннисиста Медведева на домашний матч Футбольный клуб «Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды, посоветовав взять ракетку.

Культура Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.

Политика Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа Консультации по заключению нового договора о транзите российского газа через Украину, организованные заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, начались 19 сентября в Брюсселе.

Политика Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Армия и оружие Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда "Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - цитирует военное ведомство РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.