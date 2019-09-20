Экономика
ИзвестияЕдиный фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
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За счет россиян предложили создать фонд страхования от ЧС. Плату включат в квитанцию
URA.Ru19 сентября в 21:45
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News.ru 19 сентября в 10:58
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РИА Новости вчера в 21:38
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В Белом доме заявили, что часть России оккупирована Украиной
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
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Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
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РБК вчера в 10:35
Футбол
Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
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Известия вчера в 17:03
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Восстание декабристов: новый взгляд. Фильм «Союз спасения» о событиях 1825 года выйдет в прокат в декабре
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BFM.ru вчера в 23:18
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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Футбол
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Футбольный клуб «Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды, посоветовав взять ракетку.
МК-Спорт вчера в 04:37
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Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ 17 сентября в 18:01
Футбол
«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот
Спорт день за днем вчера в 12:29
Политика
Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа
Консультации по заключению нового договора о транзите российского газа через Украину, организованные заместителем председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, начались 19 сентября в Брюсселе.
Красная весна 19 сентября в 10:29
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время вчера в 19:07
Армия и оружие
Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
"Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - цитирует военное ведомство РИА Новости.
Ruposters.ru вчера в 06:56
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Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
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В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
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Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
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«Кросс нации» в Екатеринбурге пробежит министр спорта РФ
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
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Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Авто
Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
Газета DAILY 19 сентября в 14:24
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Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22