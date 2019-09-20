Экономика
ИзвестияЕдиный фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
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Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Футбол
Оренбург — Локомотив 2:3
В первом матче сегодняшнего игрового дня в чемпионате России "Оренбург" принимает "Локомотив".
Bobsoccer 04:47
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей
News.ru вчера в 23:06
Общество
На Среднем Урале выпадет снег в ближайшие дни
Температура воздуха в ночное время составит +2, -3°, заморозки местами до -6°. Днём - +4, +9 градусов. Во вторник погода не изменится.
Екатеринбург в эфире 05:06
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Авто
Автомобили узбекской марки Ravon вернулись на рынок России
Марка Ravon окончательно вернулась на рынок России.
Новые автомобили вчера в 01:41
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
Российская газета 04:20
Армия и оружие
Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны»
Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Авто
Новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tylcon готов к дебюту
Компания Volkswagen подготовила к дебюту новый купеобразный кроссовер на базе бестселлера Tayron.
Новые автомобили вчера в 23:14
Авто
Первым автомобилем GAC в России станет GS8
В открытой базе Росстандарта www.gost.ru появилось Одобрение типа транспортного средства на GAC GS8 – и теперь мы точно знаем, что автомобиль будет предложен с безальтернативным сочетанием 2,0-литровгго мотора (190 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
без руля.ру 19 сентября в 06:15
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
Политика
Украина воздержится от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Политическая Экспертиза вчера в 05:25
Интернет
Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль
Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберсфере, назвали самое простое сочетание из букв и цифр в качестве пароля к учетным записям.
РЕН ТВ 02:13
Политика
Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что так называемой формулы Штайнмайера - плана по выборам в Донбассе не существует в принципе.
РЕН ТВ 06:18
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
Известия 04:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Общество
Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию
Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала россиянам совет о том, как выжить на маленькую пенсию.
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Авто
В Сети напомнили о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171
Тарантас Ньюс вчера в 09:00
Происшествия
Павла Устинова отпустил Мосгорсуд
Aobe.ru 20 сентября в 07:24
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28