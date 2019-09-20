Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

с чего всё началось

В Минфине рассчитывают, что программы будут востребованными, так как станут доступнее по цене, чем коммерческие договоры. Эксперты полагают, что страховой сбор стоит включить в квитанции на коммунальные услуги — только так можно будет собрать достаточно средств для восстановления жилья после ЧС.

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.

Политика Путин прибыл в Оренбургскую область Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Армия и оружие В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

Происшествия На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.

Происшествия Детей из России облили горящим маслом в Турции В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

Происшествия Задержанные северокорейские суда доставили в Находку В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Футбол Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал разницу в разгромных поражениях московского ЦСКА и «Краснодара» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Шоу-бизнес Известная гадалка рассказала о проклятье Заворотнюк Гадалка Галина Янку в интервью Nation News рассказала, что российская артистка Анастасия Заворотнюк стала жертвой проклятья.

Политика Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.

Авто Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия) В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.

Армия и оружие Раскрыты технические характеристики истребителя МиГ-35 Одним из главных преимуществ МиГ-35 разработчик называет сниженную радиолокационную заметность, четырехуровневое резервирование каждого канала управления, а также авионику нового поколения.

Авто Внедорожник GAC GS8 сертифицировали для рынка России Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Общество На выходных москвичей ждет мокрый снег Дождь и мокрый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, о чем сообщается на сайте российского Гидрометцентра.