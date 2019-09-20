Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируют за счет средств граждан, которые решат застраховать свое жилье, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

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