Экономика
РБКЕдиный фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, сообщают «Известия». Согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры.
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Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Происшествия
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Политика
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Елизавету II разгневали слова Кэмерона о ее влиянии на референдум
Королеву Великобритании Елизавету II разгневало заявление бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что она могла повлиять по его просьбе на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.
РЕН ТВ вчера в 20:31
Политика
Аксенова переизбрали на пост главы Крыма
Депутаты Госсовета Крыма переизбрали Сергея Аксенова на пост главы республики сроком на 5 лет, передает ТАСС.
РБК 05:28
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 18 сентября в 08:13
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Армия и оружие
Четвёртый «Грачонок» для охраны Крымского моста спущен на воду
На Рыбинском ССЗ спущен на воду четвертый и последний в серии противодиверсионных катеров "Грачонок", построенных в интересах Федеральной службы войск Росгвардии согласно контракта на поставку четырех катеров для Керченской бригады, несущей охрану Крымского моста.
Военное обозрение 02:21
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Космос
Инертные дела: почему на очистку мусора нет денег
В Бауманке запатентовали способ очистки орбиты Земли от крупного космического мусора.
Известия 18 сентября в 17:02
Происшествия
Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку
В порт Находка прибыли задержанные северокорейские суда и экипажи, один из которых напал на российских пограничников в момент досмотра, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:42
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу
В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.
RT на русском вчера в 12:48
Игры
В Minecraft появился редактор персонажа
CyberSport.ru 04:53
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
РИА Новости 03:59
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
MobiDevices 03:43
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
"Тайна печати дракона" Настало время увидеть своими глазами один из самых одиозных проектов российского кино — блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером, снятый как продолжение "Вия".
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова вышла в свет в маленьком черном платье
На постановку «Евгений Онегин» от Евгения Арье актриса явилась в маленьком черном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.
Телепрограмма 18 сентября в 23:14
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Кино
Известный французский актер Шарль Жерар скончался
VSE42.RU вчера в 21:54
Кино
Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor вчера в 15:22
Происшествия
В Челябинске грузовик снес остановку
Фото из паблика "Типичный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" Сегодня утром на проспекте Победы произошла страшная авария: грузовой автомобиль снес ограждение и вылетел на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди.
Вечерний Челябинск 02:34